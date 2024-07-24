Мужчина избил пенсионера на детской площадке в российском городе

В Ульяновске местный житель избил пожилого человека на детской площадке. Видеозапись случившегося разместил паблик «Ульяновск - Новости» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел около домов, расположенных в районе Ульяновского комбината строительных материалов. На кадрах бородатый мужчина в футболке ногами избивает пенсионера, который лежит рядом с качелями. По словам очевидцев, пожилой ульяновец до этого нецензурно ругался при детях и женщинах. Таким образом он спровоцировал в свой адрес агрессию со стороны незнакомца.

В пресс-службе городского МВД заявили, что проводят проверку по факту публикации видео. В полиции уточнили, что после инцидента потерпевший не обращался за медицинской помощью.

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