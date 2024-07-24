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В Петербурге будут судить мужчину, подозреваемого в работе на СБУ

Петербургский суд рассмотрит дело мужчины, подозреваемого в работе на СБУ

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Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Ивана Забавского, обвиняемого в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сообщается, что мужчину подозревают в сборе и передачи сведений украинским спецслужбам. Переданные данные планировалось использовать против безопасности Российской Федерации.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно», — сообщили в пресс-службе.

До этого в Крыму вынесли приговор местному жителю, который собирался анонимно помогать представителям службы безопасности Украины (СБУ). Мужчину приговорили к шести годам колонии.

Позже российский военный суд приговорил агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина к 25 годам заключения.

Ранее суд в Москве заочно арестовал бывшего главу СБУ.

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