В Петербурге будут судить мужчину, подозреваемого в работе на СБУ

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Ивана Забавского, обвиняемого в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сообщается, что мужчину подозревают в сборе и передачи сведений украинским спецслужбам. Переданные данные планировалось использовать против безопасности Российской Федерации.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно», — сообщили в пресс-службе.

До этого в Крыму вынесли приговор местному жителю, который собирался анонимно помогать представителям службы безопасности Украины (СБУ). Мужчину приговорили к шести годам колонии.

Позже российский военный суд приговорил агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина к 25 годам заключения.

Ранее суд в Москве заочно арестовал бывшего главу СБУ.