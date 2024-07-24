Следствие установило личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве

Следователи установили личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы», — говорится в сообщении.

Следователи осматривают автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления. Подчеркивается, что на месте происшествия работают опытные столичные криминалисты.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью. СМИ сообщали, что пострадал офицер Минобороны РФ вместе со своей женой. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва автомобиля на севере столицы уголовное дело.