В Рубцовске подростки довели девушку с инвалидностью до приступа эпилепсии

Алтайские подростки издевались над девушкой-инвалидом, снимая происходящее на видео. Кадры из него опубликовал Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».

Группа подростков набросилась вечером на девушку возле дома №70 по проспекту Ленина. Они повалили жертву на землю и стали над ней насмехаться. После всех издевательств у пострадавшей начался приступ эпилепсии.

Впоследствии видео с места событий распространилось в соцсетях, и пользователи единогласно осудили поведение молодых людей.

В пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю сообщили, что разыскивают несовершеннолетних и устанавливают обстоятельства инцидента.

Следователи готовятся возбудить уголовное дело о хулиганстве. Проверку по факту произошедшего также начала прокуратура Алтайского края.

Ранее подростки жестоко избили ребенка на пляже в Саратове, снимая все на камеру.