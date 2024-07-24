В России назвали тренды туризма 2024 года

Российские туристы в 2024 году стали реже выбирать зарубежные курорты для отдыха, вместо этого они предпочитают путешествовать по стране. Об этом ИА RuNews24.ru рассказал основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков.

«Статистика подтверждает этот тренд. По данным Росстата, внутренний туризм демонстрирует уверенный рост: в 2022 году он вырос на 17%, в 2023-м — уже на 20%. А в 2024 году динамика обещает быть еще более впечатляющей: только за первый квартал зафиксирован рост на 13%. В топ тур-направлений по продажам входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды», — отметил эксперт.

По его словам, в России также возрастает популярность экологического, сельского и активного туризма. Ходченков уточнил, что туристы выбирают как индивидуальные туры, так и поездки небольшими группами.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян до этого говорил, что среди российских туристов набирают популярность пешие прогулки в рамках горного туризма на Кавказе, туристический маршрут «Кавказская тропа» будет способствовать росту интереса к этому направлению.

Ранее стало известно, какие европейские страны выбирают российские туристы.