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Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге временно перестало выдавать визы

Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз до 20 августа

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Depositphotos

Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге временно перестало принимать заявления на оформление краткосрочных виз типа «C» в республику. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

В заявлении уточняется, что ограничения будут действовать в период с 23 июля по 20 августа 2024 года. Их ввели «по техническим причинам».

«Клиенты, заранее зарегистрировавшиеся на подачу заявлений, могут подать заявления на получение визы типа «C» в Венгрию в визовом центре VFS Global в городе Екатеринбург, в соответствии с назначенным временем собеседования в Генеральном консульстве», — говорится в публикации.

При этом в дипломатическом представительстве уточнили, что порядок оформления виз типа «C» в Данию и Австрию никак не изменился. То же касается приема заявлений на получение аналогичных виз в Словению и долгосрочных виз типа «Д» во все упомянутые страны.

С 11 июня по решению Европейской комиссии (ЕК) оформление шенгенской визы для граждан РФ и ряда других стран подорожало на €10. Визовый сбор увеличился с €80 до €90.

Ранее россиянам рассказали, какие европейские страны чаще всего отказывают гражданам РФ в визах.

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