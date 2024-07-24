В МИД РФ сообщили о гибели трех россиян на затонувшем в Атлантике судне

Трое граждан России из восьми находившихся на затонувшем у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia погибли. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим», — рассказала дипломат.

Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Судно, плавающее под флагом Святой Елены, вышло из порта 21 июля. Вечером 22 июля оно подало сигнал бедствия, находясь примерно в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов. На борту Argos Georgia, кроме россиян, находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.

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