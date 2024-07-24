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В Приморье мужчина нашел на пляже акулу, закинул ее в море и искупался

В Приморье мужчина нашел на пляже акулу, искупался с ней и попал на видео

В Приморском крае мужчина обнаружил на пляже акулу длиной около полутора метров, которую выбросило на берег. Видео спасения хищника россиянин Владимир Подосинников опубликовал на своем канале на YouTube.

Автор видео рассказал, что пришел поплавать в море и обнаружил на песке акулу, зубастого хищника выбросило на берег, мужчина спас акулу и оттащил в воду, после чего искупался с ней.

По словам россиянина, полутораметровый хищник по виду напоминал белую акулу или тунца.

До этого сообщалось, что на Кунашире туристы спасли выброшенного на берег дельфина. Морской обитатель бился о прибрежный песок и не мог уйти в море. Путешественники не догадались позвонить в МЧС, а из-за отсутствия интернета не могли найти контакты службы спасения морских животных. В итоге туристы решили помочь млекопитающему сами и после нескольких безуспешных попыток, сумели вернуть дельфина в воду.

Ранее в США подросток поймал на удочку белую акулу.

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