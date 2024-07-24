Отец и сын из Владимирской области избили москвича в метро ради телефона

В Москве задержали отца и сына, которые избили и ограбили пассажира метрополитена. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

Двое мужчин напали на 32-летнего москвича в вестибюле станции метро «Бунинская Аллея» Серпуховско-Тимирязевской линии. Один из злоумышленников сразу выхватил у пострадавшего телефон, а другой несколько раз ударил его руками и ногами. После этого грабители скрылись с места происшествия, а пострадавший обратился за медицинской помощью.

Правоохранители быстро установили личности нападавших. Ими оказались жители Владимирской области, 43-летний отец и 19-летний сын. Подозреваемых задержали, в ходе личного досмотра у одного из них был обнаружен похищенный телефон. В отношении мужчин возбуждены уголовное дела о грабеже и побоях.

Ранее пассажир метро пострадал от ревнивого соседа по вагону, на спутницу которого посмотрел.