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Родителям объяснили, как помочь ребенку при тепловом ударе

Врач Сайфулина: при тепловом ударе к голове ребенка нужно приложить лед

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Freepik.com

Если ребенка поразил тепловой удар, необходимо приложить лед к его голове и шее, увлажнить кожу и начать обдувать вентилятором. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина. Также, по ее словам, по возможности стоит обеспечить прохладную ванну или душ.

«Если ребенок без сознания, срочно вызывайте скорую помощь. Пока она едет, разденьте ребенка и положите его в прохладное место, например, в тень или прохладное помещение, и протрите его тело полотенцем, смоченным прохладной водой», — отметила специалист.

Она предупредила, что тепловой удар наступает очень быстро. Если ребенок находится целый день на улице, нельзя упускать его из поля зрения.

Педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC) Никита Волков до этого рассказал «Газете.Ru», что в случае теплового удара родители могут заметить изменения в поведении ребенка, повышение температуры, учащение сердцебиения и частоты дыхания. Кроме того, малыш может жаловаться на головную боль, могут появляться тошнота и рвота.

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