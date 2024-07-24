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Хакеры взломали домофон в многоэтажке, чтобы транслировать проукраинские лозунги

Жители Сургута заметили проукраинские лозунги на бегущей строке домофона

Жители Сургута рассказали о домофоне, на котором транслировались проукраинские лозунги. Сообщение об этом появилось в группе «Местоположение ДПС Сургут» во «ВКонтакте».

Домофон, который был взломан хакерами, находится в одной из многоэтажек на Университетской улице. На днях жильцы дома заметили на устройстве бегущую строку с двумя повторяющимися проукраинскими лозунгами.

«Враг внутри. «Подломили» домофон вчера», — указал под роликом местный житель.

Позднее в компании СургутИнформТВ сообщили, что для того, чтобы произвести ремонт, оборудование пришлось снимать, сейчас его еще восстанавливают. Как отмечается, хакерам удалось подобрать пароль и взломать домофон, так как он, вероятно, подключен к интернету.

Ранее на экране челябинского автосалона появился желто-синий флаг с проукраинским лозунгом.

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