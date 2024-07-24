Солдат, машину которого подорвали в Москве, сам оказал себе первую помощь

Российский солдат, которому оторвало стопы при подрыве его внедорожника на севере Москвы, сначала самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, сразу после взрыва мужчина снял с себя рубашку и перевязал ею окровавленные ноги. В это время его жена, которая была на пассажирском сиденье, пыталась вызвать «скорую».

«Супруга военного <...> закрывала руками лицо — ее ранило обломками», — уточняется в публикации.

Утром 24 июля на парковке во дворе дома на Синявской улице, расположенной на севере Москвы, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В этот момент в салоне машины находились участник специальной военной операции (СВО) на Украине Андрей Торгашов и его жена. Мужчине оторвало стопы, а женщина получила рваные раны лица. Их обоих госпитализировали.

По информации РИА Новости, в качестве одной из причин ЧП следователи рассматривают покушение на бойца Вооруженных сил РФ. В Telegram-канале «112» появилась информация, согласно которой под транспортным средством было заложено взрывное устройство с тротиловым эквивалентом около 500 грамм.

На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В ближайшее время специалисты назначат ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Ранее в Бердянске подорвали автомобиль сотрудника колонии.