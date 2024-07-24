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Логисты чаще других откладывают на пенсию

Сотрудники российских компаний стали чаще копить на пенсию с работодателем

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Depositphotos

Число сотрудников российских компаний, которые формируют капитал на пенсию при поддержке работодателя в СберНПФ, в первом полугодии 2024 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Сбера.

За первые 6 месяцев 2024 года более 8 тыс. сотрудников присоединились к корпоративной пенсионной программе (КПП) от СберНПФ.

В среднем, по данным СберНПФ, россияне откладывают по 4,5 тыс. рублей, что на 27% больше, чем за первое полугодие 2023 года.

Чаще всего откладывают на пенсию логисты (в среднем 16 тыс. рублей), IT-специалисты (9,6 тыс. рублей) и сотрудники сферы образования и науки (9,4 тыс. рублей).

«Корпоративные пенсионные программы пока предлагают в основном крупные работодатели. По данным исследования СберНПФ, 33% компаний малого и среднего бизнеса готовы софинансировать счета своих сотрудников в КПП», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Аналитики СберНПФ добавили, что в среднем россияне начинают формировать пенсионный капитан за 23 года до наступления пенсионных оснований.

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