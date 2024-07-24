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Появились кадры первых секунд после взрыва машины в Москве

SHOT опубликовал видео первых секунд после подрыва автомобиля на севере Москвы

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Телеграм-канал «Москва с огоньком»

В сети появились кадры первых секунд после взрыва автомобиля в Москве. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как очевидцы выносят из салона мужчину с окровавленными ногами.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Торгашов. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину. Предполагается, что в автомобиль было заложено взрывное устройство, и действовал киллер.

По информации RT, Торгашов — участник специальной военной операции. В момент взрыва с ним рядом находилась его жена.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее во Владивостоке неизвестные пытались подорвать мужчину, заминировав автомобиль.

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