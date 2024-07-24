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Аэропорт в Германии приостановил полеты из-за посторонних в охраняемой зоне

WDR: аэропорт Кёльн/Бонн приостановил полеты из-за активистов в охраняемой зоне

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freepik.com

Аэропорт Кёльн/Бонн объявил о приостановке полетов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц. Об этом сообщает портал WDR.

По его информации, экоактивисты организации Letzte Generation («Последнее поколение») устроили в воздушной гавани акцию. Пятеро людей перелезли через забор и приклеили себя ко взлетно-посадочной полосе. При себе у них плакат с лозунгом «Нефть убивает».

Согласно сообщению аэропорта в социальной сети Х, климатические активисты получили доступ в охраняемую зону утром 24 июля.

«В настоящее время полеты приостановлены из-за полицейской операции», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.

До этого в Берлине климатическую активистку и участницу движения Letzte Generation приговорили к реальному тюремному сроку. Как следует из обвинительного заключения, 32-летняя женщина была признана виновной в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нанесении ущерба государственному имуществу. Вместе с другими активистами она несколько раз приклеивала себя к дорожному полотну и тем самым блокировала автомобильные дороги.

Ранее экоактивисты окрасили в черный цвет воду на площади Испании в Риме.

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