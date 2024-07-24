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В посольстве РФ рассказали, были ли россияне на борту загоревшегося в Непале самолета

Дипломат Данилова: россиян не было на борту загоревшегося самолета в Непале

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Shutterstock

Россиян не было на борту пассажирского самолета, загоревшегося в международном аэропорту в Катманду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Непале Алена Данилова.

По предварительным данным, это был тестовый рейс. На борту воздушного судна находился только технический персонал авиакомпании. Иностранцев, в том числе российских граждан, на нем не было, уточнила дипломат.

Самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, в столице Непала. На борту воздушного судна, направлявшегося в город в центральном Непале Покхару, находилось 19 человек, включая членов экипажа. ЧП произошло в 11 утра по местному времени.

12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево в подмосковной Коломне упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю. На борту находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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