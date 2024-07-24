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В Башкирии 88-летняя пенсионерка разгромила клюкой восемь иномарок

В Башкирии пенсионерка клюкой разгромила восемь машин

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Кадр из видео/Телеканал UTV

В Туймазах пожилая женщина устроила погром на парковке во дворе жилого дома, она разгромила несколько машин. Об этом сообщается в Telegram-канале UTV.

Инцидент произошел в микрорайоне Молодежный, во дворе многоэтажки. 88-летняя местная жительница клюкой разгромила несколько припаркованных автомобилей. Происходящее сняли на видео очевидцы, они пытались остановить разъяренную пожилую женщину, но им это не удалось. Пенсионерка уничтожала одну машину за другой, при этом используя нецензурную лексику.

«Я только недавно получил права и купил машину. Сейчас на капоте вмятина, краска полопалась — это около 15 тысяч. Если выравнивать — еще плюс пять примерно», — рассказал владелец одного из пострадавших автомобилей.

Женщина успела нанести повреждения почти десятку машин, владельцы подсчитывают ущерб. Обстоятельства произошедшего устанавливают в республиканском МВД.

До этого сообщалось, что в Ленинском районе Новосибирска мужчина на велосипеде, вооруженный топором, устроил погром на парковке возле жилого дома. Он разломал два шлагбаума и нанес урон как минимум восьми автомобилям. Владельцы поврежденных авто обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее в Подмосковье подростки разгромили машины на закрытой парковке и попали на видео.

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