Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве спасли собаку с выпавшими после стерилизации органами

Ветеринары в Зеленограде спасли собаку с выпавшими после стерилизации органами

close
100%
ГБУ «Мосветобъединение»

В Зеленограде ветеринары спасли собаку по кличке Нюшка, у которой после неудачной стерилизации начали выпадать органы брюшной полости. Об этом «Москве 24» рассказали в госветслужбе Москвы.

В ходе обследования хирург Надежда Кузина выявила, что в сторонней клинике репродуктивные органы собаки не удалили, а также нашла нити для перевязывания маточных труб. В учреждении подчеркнули, что такой способ стерилизации собак в ветеринарии считается неприемлемым.

«На момент обращения у Нюши наблюдалось сильное воспаление, спайки, начинался перитонит. Необходимо было спасать собаку от последствий такой «стерилизации». Хирург провела овариогистерэктомию — удаление яичников и матки. К счастью, помощь была оказана вовремя, и Нюша быстро пошла на поправку», — говорится в сообщении.

Сейчас собака чувствует себя хорошо, через две недели после операции ее привели на снятие швов, контрольный осмотр и сдачу анализов.

17 июля в Нижнем Новгороде пес породы самоед оказался на операции после того, как съел детские игрушки. Начальник госветклиники Канавинского района Анна Сидорова уточняла, что на рентгене был обнаружен «целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами».

Ранее ветеринар рассказал, как продлить жизнь питомцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами