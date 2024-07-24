В Москве спасли собаку с выпавшими после стерилизации органами

В Зеленограде ветеринары спасли собаку по кличке Нюшка, у которой после неудачной стерилизации начали выпадать органы брюшной полости. Об этом «Москве 24» рассказали в госветслужбе Москвы.

В ходе обследования хирург Надежда Кузина выявила, что в сторонней клинике репродуктивные органы собаки не удалили, а также нашла нити для перевязывания маточных труб. В учреждении подчеркнули, что такой способ стерилизации собак в ветеринарии считается неприемлемым.

«На момент обращения у Нюши наблюдалось сильное воспаление, спайки, начинался перитонит. Необходимо было спасать собаку от последствий такой «стерилизации». Хирург провела овариогистерэктомию — удаление яичников и матки. К счастью, помощь была оказана вовремя, и Нюша быстро пошла на поправку», — говорится в сообщении.

Сейчас собака чувствует себя хорошо, через две недели после операции ее привели на снятие швов, контрольный осмотр и сдачу анализов.

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