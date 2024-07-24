Всех пострадавших при атаке ВСУ 23 июня выписали из больниц Севастополя

Из севастопольских стационаров выписали всех пациентов, которые пострадали в результате удара украинских войск по пляжу 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он добавил, что 22 пострадавших направляли на лечение в московские клиники. В настоящее время в столичных больницах остаются четверо детей, чье состояние оценивают как среднетяжелое.

Севастополь 23 июня подвергся удару со стороны украинских войск. Бойцы ВСУ выпустили в направлении города пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями.

В министерстве обороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить четыре снаряда. Еще один детонировал в воздухе, из-за чего травмы получил 151 человек. Кроме того, врачам не удалось спасти двоих детей и двоих взрослых.

После случившегося ВС РФ усилили группировку ПВО в Севастополе.

Ранее сообщалось, что Греция не признала причастность к ударам ATACMS по Севастополю.