Школьник поджег вышку сотовой связи в Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли школьника, который совершил поджог базовой станции мобильного оператора. Об этом сообщает 78.ru.

Поджог вышки «Мегафона» произошел днем 17 июля в Кудрово. Молодой человек облил корпус станции горючей жидкостью и поджег ее. Огнем было повреждено имущество на 300 тыс. рублей, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Через шесть дней правоохранители задержали вандала. Им оказался 14-летний уроженец Мурманска, живущий в Петербурге. Дома у юноши нашли одежду, в которой он совершил преступление, что и стало доказательством его вины.

Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, его мотивы по-прежнему остаются неизвестными.

Ранее 17-летнего петербургского гимназиста, дважды пытавшегося поджечь военкоматы, внесли в перечень террористов и экстремистов.