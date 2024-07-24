Россиянин спас пенсионерку, которую изрезал ножом сосед

Житель Талдомского округа Подмосковья помог полицейским задержать соседа, который планировал ограбить пенсионерку и нанес ей около 30 ударов ножом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, злоумышленник тщательно спланировал нападение, он вошел в квартиру 66-летней соседки с ножом, запер входную дверь и нанес пожилой женщине около 30 ударов холодным оружием. После этого он похитил у россиянки пять тысяч рублей и попытался скрыться.

Крики пострадавшей услышал сосед, мужчина выбил дверь, вывел из помещения раненую, заблокировал злоумышленника в квартире и вызвал полицию. Пострадавшую госпитализировали, нападавший задержан, в отношении 33-летнего жителя поселка Запрудня возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга мужчина набросился с топором на покупателя в сетевом супермаркете на почве ревности. 42-летний нападавший недавно вернулся с СВО, он задержан. Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы множественные раны, контузия черепа, переломы свода черепа и нижней челюсти, мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее ревнивый россиянин с гранатой открыл стрельбу по экс-возлюбленной и ее коллеге.