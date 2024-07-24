Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин спас пенсионерку, которую изрезал ножом сосед

В Подмосковье мужчина помог задержать агрессивного соседа с ножом

Житель Талдомского округа Подмосковья помог полицейским задержать соседа, который планировал ограбить пенсионерку и нанес ей около 30 ударов ножом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, злоумышленник тщательно спланировал нападение, он вошел в квартиру 66-летней соседки с ножом, запер входную дверь и нанес пожилой женщине около 30 ударов холодным оружием. После этого он похитил у россиянки пять тысяч рублей и попытался скрыться.

Крики пострадавшей услышал сосед, мужчина выбил дверь, вывел из помещения раненую, заблокировал злоумышленника в квартире и вызвал полицию. Пострадавшую госпитализировали, нападавший задержан, в отношении 33-летнего жителя поселка Запрудня возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга мужчина набросился с топором на покупателя в сетевом супермаркете на почве ревности. 42-летний нападавший недавно вернулся с СВО, он задержан. Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы множественные раны, контузия черепа, переломы свода черепа и нижней челюсти, мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее ревнивый россиянин с гранатой открыл стрельбу по экс-возлюбленной и ее коллеге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами