Стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры на Украине

В Измаильском районе Одесской области на юге Украины припортовая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры», — написал он.

По словам Кипера, повреждения получили несколько грузовых автомобилей.

Он также добавил, что на месте происшествия произошел пожар, который оперативно потушили.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в Одессе.

Также сообщалось о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Сумской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в «Нафтогаз Украины» обеспокоились ударами по газохранилищам.