Обвиняемому в хищении средств Минобороны запросили почти 10 лет тюрьмы

Гособвинение попросило дать девять лет и десять месяцев колонии топ-менеджеру компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрею Чеснокову по делу о махинациях со средствами Минобороны РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Спецслужбы не раз использовали бизнесмена для разоблачения нечистых на руку коллег, а потом взяли его самого за махинации», — уточнили в публикации.

Предполагаемых подельников Чеснокова — бизнесмена Вадима Лесных и Василия Титова, требуют приговорить к девяти с половиной годам и восьми годам тюрьмы, соответственно.

Правоохранители возбудили дело в 2019 году. По версии следствия, ООО «Градстройпроект» заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление №13» контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. Из выделенных из бюджета свыше 760 млн рублей около 500 млн сообщники похитили и вывели через подставные фирмы.

20 июля стало известно, что на руководство ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что в деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые.