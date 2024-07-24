Оман завершил операцию по спасению экипажа танкера

Спасательные службы Омана и Индии завершили операцию по поиску членов экипажа нефтяного танкера Prestige Falcon, который затонул у берегов Омана неделю назад. Шесть человек остаются пропавшими без вести, сообщается в публикации центра морской безопасности Омана в социальной сети X.

«После продолжительных усилий была завершена совместная поисково-спасательная операция. В результате были найдены десять членов экипажа: девять из них спасены», — говорится в сообщении. Там также уточнили, что один член экипажа не выжил.

В операции принимали участие военно-морские силы Индии, так как большинство членов экипажа были гражданами этой страны.

В Омане указали на то, что необходимо будет разобраться с судьбой затонувшего танкера и возможными экологическими последствиями инцидента.

На момент крушения на борту находились 16 человек: 13 индийцев и трое граждан Шри-Ланки. По данным Hindustan Times, среди спасенных восемь индийцев и один ланкиец.

Год назад два танкера столкнулись в Суэцком канале.

Ранее береговая охрана спасла женщину спустя 36 часов после того, как ее унесло течением.