Илон Маск заявил, что Starlink работает в больнице Газы

Американский миллиардер Илон Маск заявил о работе глобальной спутниковой системы связи Starlink в больнице Газы. Об этом он написал в социальной сети Х.

По его словам, работа сети происходит при поддержке Израиля и ОАЭ.

«В настоящее время Starlink работает в больнице Газы при поддержке ОАЭ и Израиля», — говорится в сообщении Маска.

При этом неизвестно, о какой именно больнице идет речь.

В прошлом году Маск разрешил Израилю использовать Starlink в Газе. Тогда министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил, что есть предварительная договоренность с американским бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском по поводу использования спутниковой связи Starlink в секторе Газа.

Он также приветствовал приезд американского миллиардера в Израиль. 27 ноября прошлого года бизнесмен приехал в ближневосточное государство, где встретился с президентом Ицкахом Герцогом.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».