В Москве произошел пожар

В Москве тушат пожар в квартире на седьмом этаже многоэтажного дома на Молодежной улице. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Пожар с седьмого этажа перешел на балкон восьмого этажа и чердак многоэтажного дома. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

«Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Сотрудники МЧС России спасли четыре человека из квартиры на восьмом этаже», — сообщили в ведомстве.

Позднее площадь возгорания возросла до 2 тыс. кв. м. К тушению были привлечены 150 человек и 46 единиц техники.

До этого в Москве пожар произошел на крыше Центра цифровизации образования. Местные жители сообщили о возгорании в МЧС, и к моменту появления специалистов на месте около 100 человек уже самостоятельно покинули здание.

Чтобы ликвидировать пожар, спасателям пришлось разобрать кровлю. Огонь охватил 700 квадратных метров здания. Чтобы потушить здание, пришлось задействовать несколько сотен пожарных, 38 единиц техники. Помимо этого, к операции присоединились два вертолета.

Ранее в Москве эвакуировали людей из ТЦ «Охотный ряд» из-за пожара на парковке.