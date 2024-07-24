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Кит прыгнул на лодку с человеком около берегов США

В США кит прыгнул на лодку человеком и перевернул ее

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У побережья Портсмута в американском штате Нью-Гэмпшир кит вынырнул из воды и врезался в лодку. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент попал на видео. Прыжок гиганта на лодку сняли с другого катера.

После столкновения лодка сильно наклонилась из-за кита, а в воду выпал человек, который в этот момент находился на борту. Телеканал не предоставил информацию о судьбе человека, оказавшегося в воде.

На кадрах видно, что поблизости с пострадавшей лодкой были еще несколько судов.

Также после череды происшествий с яхтами и косатками ученые выяснили, зачем эти животные топят лодки с людьми в Средиземном море. По мнению экспертов, китообразные не хотят намеренно причинить вред человеку, а лишь пытаются развлечься.

Было зафиксировано 673 факта таких взаимодействий с людьми, шесть из которых привели к затоплению плавсредств.

В 2022 году трагедией закончилось происшествие в Новой Зеландии, где лодку перевернул кит.

Ранее на Черном море дельфины устроили захватывающее шоу для отдыхающих.

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