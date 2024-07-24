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В России могут расширить медикаментозную программу для борьбы с сердечными заболеваниями

Минздрав запланировал выдавать лекарства больным с резистентной гипертонией

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Petrovich Nataliya/Shutterstock/FOTODOM

В России рассматривают возможность расширения программы бесплатного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для новой категории пациентов, страдающих резистентной артериальной гипертензией и имеющих проблемы с почками. Об этом пишет издание «Ведомости».

Пресс-служба Минздрава подтвердила информацию. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения с главными внештатными кардиологами Минздрава России. Обсуждается также необходимость дополнительного финансирования.

В России около 16 миллионов человек страдают артериальной гипертензией, из которых 10% имеют резистентную форму. Несвоевременное лечение резистентной АГ, особенно в сочетании с хроническими заболеваниями почек, может привести к инвалидности.

По словам врача-кардиолога Татьяны Симоновой, истинная резистентная артериальная гипертензия встречается не более чем у 10% пациентов с этим заболеванием.

Резистентная артериальная гипертензия диагностируется, когда даже при приеме трех и более антигипертензивных препаратов не удается достичь целевого давления менее 140/90 мм рт. ст., добавила кардиолог Анна Жукова. Почки играют важную роль в регуляции артериального давления, и при резистентной АГ они могут повреждаться, что ведет к почечной недостаточности. Жукова также указала, что среди пациентов с хроническими заболеваниями почек резистентная АГ может встречаться до 30%.

Пациенты с поражением почек сталкиваются с ухудшением течения АГ и имеют повышенные риски инсульта, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности, добавила медицинский директор Hadassah Medical Moscow Ирина Либерман.

По рекомендациям специалистов, для лечения резистентной АГ с поражением почек назначаются препараты из группы блокаторов ренин-ангиотензиновой системы, которые могут комбинироваться с другими классами лекарств.

По оценкам фармакологов, необходимый объем финансирования для обеспечения новой группы пациентов бесплатными лекарствами составляет около 8–9 миллиардов рублей в год.

Директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин считает эту сумму относительно небольшой на фоне общего бюджета программы медицинской помощи на 2024 год, который превышает 3 триллиона рублей. Он подчеркнул, что расширение лекарственного обеспечения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является правильным шагом.

Ранее россиян предупредили о причинах раннего инсульта.

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