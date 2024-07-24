На Украине растет число желающих отказаться от территорий ради урегулирования

Число украинцев, готовых отказаться от территорий ради завершения конфликта, увеличивается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результат опроса, который сделал Киевский международный институт социологии (КМИС).

«На конец 2023 года готовность к компромиссам возросла до 19%, в феврале 2024 года — до 26%, а в мае 2024 года — до 32%», — отмечается в опубликованном отчете КМИС.

Социологи связывают этот рост с неудачами наступления ВСУ в период с мая по октябрь 2023 года.

В то же время доля тех, кто против отказа от территорий, за год уменьшилась с 84 до 55%. Подобные изменения наблюдаются практически во всех регионах Украины, однако наиболее заметны на юге страны, как показывают данные опроса.

Опрос проводился в период с 16 по 22 мая и с 20 по 25 июня с использованием телефонных интервью среди граждан старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 1067 респондентов, проживающих на территории Украины. Погрешность результатов не превышала 4,1% для майского опроса. В июньском исследовании участвовали 2008 респондентов, случайно распределенных на три равные подгруппы, с погрешностью около 5%.

Ранее МИД Украины выразил опасение из-за возможной конкуренции мирных планов с Китаем.