Для тренировок россияне выбирают танцевальную музыку и раздражаются от хеви-метала

На первом месте среди музыкальных предпочтений россиян для тренировок — танцевальная музыка (67%). Далее следует поп-музыка (60%), хип-хоп (32%), техно (25%), подкасты (24%), рок (23%), классическая музыка (22%), рэп (16%), джаз (13%), хеви-метал (13%). Это показало исследование MTC Музыка и DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом больше всего людей раздражает во время тренировок именно хеви-метал (31%), не любит рок 22% респондентов, рэп (21%), джаз (19%), техно (15%), классическую музыку (12%), хип-хоп (10%), танцевальную (8%), поп-музыку (7%).

В целом, что касается музыкального сопровождения тренировок, то 51% достаточно той музыки, которая играет в фитнес-клубе, 46% любит заниматься в наушниках, 2% выбрали тишину.

Большинство респондентов (63%), кто слушает музыку во время тренировок, использует беспроводные наушники, 52% — колонку, 24% отдают предпочтение классике — пользуются проводными наушниками.

Среди способов пополнения плейлиста: самостоятельная подборка (52%), топ чарты (36%), редакционные тематические плейлисты стриминг-сервисов (29%).

Каждый из респондентов ответил, что как минимум раз в неделю занимается фитнесом. Все респонденты посещают групповые занятия в фитнес-клубе. При этом 51% также занимается в тренажерном зале самостоятельно, 45% — дома или на улице, 38% — в тренажерном зале вместе с тренером, 6% дополнительно посещают другие секции по различным направлениям.

Ранее выяснилосьсь, кто в России чаще всего занимается фитнесом.