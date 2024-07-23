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Россиянку освободили в Алма-Ате из-под экстрадиционного ареста

В Казахстане россиянку освободили из-под экстрадиционного ареста

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Depositphotos

В Алма-Ате (Казахстан) из следственного изолятора была освобождена россиянка Наталья Нарская, которая провела в заключении год по экстрадиционному запросу Москвы. Ей инкриминируют призывы к экстремизму, сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности.

Нарская, преподаватель вокала из Москвы, переехала в Казахстан после начала СВО и была арестована в июле 2023 года. Предполагается, что причиной задержания стало ее интервью для программы «24.02.2022/Очевидцы», в котором она критиковала политику Кремля. В этом интервью она призвала соотечественников признать свои ошибки, находясь уже в Казахстане.

Сначала Нарской угрожала экстрадиция, но затем она подала заявление на получение статуса беженца с помощью адвоката Инары Масановой. Казахстанские власти не признали ее беженцем. В настоящее время идет процесс обжалования этого решения, что временно защищает ее от экстрадиции. Освобождение Нарской произошло по истечении максимального срока задержания по экстрадиционному запросу.

Сообщается, что в следственном изоляторе у Натальи произошел нервный срыв.

Ранее адвокат оценил вероятность экстрадиции Промеса из-за дела о нападении на брата.

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