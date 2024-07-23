В салоне Черкесска клиенток снимали на видео

Следователи Черкесска проверяют один из местных косметологических салонов, где причинили вред местной жительнице. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительной информации, клиентка упала и получила травмы, после чего ей пришлось обратиться к медикам.

«Также выяснилось, что в помещении салона были установлены скрытые видеокамеры, осуществляющие запись оказания услуг клиентам», – поделились в ведомстве.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего. В действиях сотрудников усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Подобный случай произошел в Подмосковье. В кабинете, где женщины делали эпиляцию, были размещены камеры видеонаблюдения. При этом записи хранились в специальном архиве, всего на видео попали более 50 клиенток.

Ранее жительницу Башкортостана изуродовали на популярной процедуре в салоне красоты.