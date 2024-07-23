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«Поезд Победы» завершил тур по Белоруссии в год 80-летия освобождения от фашистов

«Поезд Победы» завершил тур по Беларуси в год 80-летия освобождения от фашистов

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Музей «Поезд Победы»

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» завершил путешествие по 23 городам Белоруссии, сообщили организаторы.

За месяц выставку на колесах посетило около 50 тысяч человек. Тур был приурочен к годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

«Поезд Победы» отправился в путешествие по республике в дни масштабных празднований годовщины операции «Багратион» – Белорусской стратегической операции против Вермахта, проводившейся с 23 июня по 29 августа 1944 года. Первой остановкой музейного состава стал Брест, свою работу выставка начала накануне Дня памяти и скорби рядом с Брестской крепостью, с нападения на которую и началась Великая Отечественная война.

Среди городов, в которых останавливалась экспозиция: Минск, Могилев, Витебск, Полоцк, Гродно, Гомель и многие другие точки всех регионов страны. Работа поезда на территории Беларуси была организована совместно с Белорусской железной дорогой. В каждом месте остановки музейного состава его встречали торжественными митингами, военными песнями и танцами.

Традиционно организационную поддержку проекту оказывали «Волонтеры Победы», помогали работать выставке и представители Белорусского республиканского союза молодежи.

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