Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» посетил миллионный зритель

Передвижной музей «Поезд Победы» посетили один миллион человек. Миллионным посетителем оказалась ученица 11 класса школы №3 города Мценска Орловской области, сообщили организаторы.

Школьнице подарили семейное путешествие в КаРарелию.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что главная миссия «Поезда Победы» — это сохранение исторической правды и памяти о защитниках нашего Отечества.

«Этот уникальный передвижной музей позволяет людям всех возрастов из разных уголков России и Республики Беларусь прикоснуться к знаковым страницам истории страны. Об успехе проекта говорит то, что за пять лет с выставкой познакомились миллион человек. И очень здорово, что среди посетителей много школьников, студентов, участников различных молодежных организаций. Это те, от кого зависит будущее нашей страны. Уверена, что экспозиция проекта будет расширяться, а интерес к ней с каждым годом только расти», – отметила Петрова.

В Орел, Город воинской славы и Город первого салюта, «Поезд Победы» прибыл накануне празднования его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 81 год назад здесь успешно прошла Орловская стратегическая наступательная операции «Кутузов», в ходе которой советские войска окончательно разгромили группировку противника.

Ранее многодетный отец из Ленобласти рассказал о поездке в Москву по приглашению президента.