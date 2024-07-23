В Кремле ответили на вопрос о заявлении Кадырова про захват Wildberries

В Кремле ничего не знают о заявлении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РБК.

«Нет. Не видели», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста, ознакомились ли власти с данным заявлением главы Чечни.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

Глава Чечни пояснил, что за «рейдерским захватом» компании стоят братья Леван и Роберт Мирзоян, а также несколько «известных кавказцев», которых он назвал «чертями». Кадыров отметил, что поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову.

До этого основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.