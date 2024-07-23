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ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной четвертый месяц подряд

Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% 4-й месяц подряд

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Murad Sezer/Reuters

Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 50% по итогам четвертого заседания подряд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на регулятор.

«Ключевая ставка по итогам заседания 23 июля остается неизменной», – говорится в сообщении финансового ведомства.

Отмечается, что Центральный банк Турции четыре месяца не меняет данный показатель.

Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении сохранять ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в республике не продемонстрирует динамику к снижению.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's увеличило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени — с B3 до B1, благодаря реформам в турецкой экономике.

До этого вице-президент Турции Джевдет Йылмаз предрек снижение инфляции по итогам 2024 года до 50%.

Ранее рост потребительских цен в Турции ускорился до 75,45% в годовом выражении.

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