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Термин «умственно отсталый» убрали из сферы российского образования

Госдума постановила убрать из сферы образования термин «умственно отсталый»

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Shutterstock

Государственная дума постановила убрать из сферы образования термин «умственно отсталый», во втором и третьем чтениях приняв законопроект о создании специальных условий для получения образования инвалидами. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке указано, что термин «умственно отсталый» заведомо ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации и является некорректным с точки зрения педагогики и психологии.

Также закон отныне регулирует защиту персональных данных в части неразглашения медицинского диагноза третьим лицам, и обязывает на федеральном уровне образовательные организации создавать специальные условия для получения образования инвалидам и другим группам граждан с особыми потребностями.

Законопроект также предлагает заменить указанное определение на термин «нарушение интеллекта».

До этого в Сибири подростка-инвалида не принимали в 10-й класс из-за «отсутствия перспектив».

Ранее в Ленобласти находящегося в розыске мальчика-инвалида нашли на ж/д платформе.

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