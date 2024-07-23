В ЕС рассказали о самом жарком дне за всю историю наблюдений

По данным европейской Службы по изменению климата «Коперник», 21 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщает ТАСС.

По данным службы, средняя температура приземного воздуха 21 июля превысила рекорд только на 0,1°C, достигнув отметки в 17,09°C.

До этого эксперты европейской службы по изменению климата «Коперник» (C3S) заявили, что апрель 2024 года стал 11-м подряд месяцем рекордной жары на Земле.

По данным C3S, глобальная температура в минувшем месяце была на 1,58 °C выше средних исторических значений, что сделало его самым жарким апрелем за всю историю наблюдений.

Кроме того, за последние 12 месяцев температура на Земле поднялась на 1,61 °C выше доиндустриального уровня, превысив безопасный порог потепления в 1,5 °C.

Расчеты C3S основаны на измерениях со спутников, самолетов, кораблей и метеостанций по всему миру для составления ежемесячных и сезонных прогнозов.

Ранее ученые выяснили, что сокращение выбросов промышленности в Китае усилило жару на севере Тихого океана.