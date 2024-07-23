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В Германии предложили отобрать принадлежащие России дома в Берлине

Bild: украинка из партии ХДС требует отобрать принадлежащие РФ здания в Берлине

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Depositphotos

Берлинское отделение немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) требует изъять дома, официально находящиеся в собственности Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

«Член парламента Берлина, уроженка Украины Лилия Усик настаивает на том, чтобы Брюссель разъяснил, как Германия может завладеть российскими домами», — говорится в сообщении.

По мнению депутата, здания, многие из которых заброшены, следует продать, а вырученные деньги передать Киеву.

Издание уточняет, что речь идет об участках с домами в восточной части Берлина, которые Россия не стала продавать частным инвесторам, когда ее войска покидали Германию в 1994 году. Отмечается, что в настоящее время юридической возможности забрать эту землю у РФ у немецких властей нет.

До этого сообщалось, что процедуру конфискации недвижимости у некоторых россиян, упростили в Финляндии. Уточняется, что поправки внесли в основном из-за ситуации, которая сложилась в восточных районах Финляндии, где возникли проблемы с доставкой уведомлений собственникам, находящимся в РФ.

Ранее в Кремле допустили изъятие немецких активов со стороны России.

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