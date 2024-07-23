Женщина 400 раз обращалась в экстренные службы, чтобы развлечь себя

Женщина из США совершила сотни звонков в экстренные службы по надуманным причинам. Об этом сообщает KBTX.

По словам прокуроров, жительница штата Огайо 400 раз обращалась в 911 «ради собственного развлечения». Сотрудники экстренных служб приезжали на вызовы и возили женщину в больницу по разным поводам. Так, однажды она вела себя так, будто не могла стоять и притворялась инвалидом.

В медучреждении американке не раз сообщали, что у нее нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем.

Такое поведение привело к реальным проблемам. Так, из-за вызова жительницы Огайо пожарная бригада не была укомплектована должным образом в тот момент, когда нужно было выехать на пожар.

В другом случае медикам не удалось спасти мужчину, который действительно нуждался в помощи, так как они отреагировали на вызов женщины.

При этом сама американка имитировала психическое расстройство после того, как правоохранители обратили внимание на ситуацию. Женщина признала себя виновной.

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