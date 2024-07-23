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Женщина 400 раз обращалась в экстренные службы, чтобы развлечь себя

В США женщина 400 раз позвонила в экстренные службы ради развлечения

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Shutterstock

Женщина из США совершила сотни звонков в экстренные службы по надуманным причинам. Об этом сообщает KBTX.

По словам прокуроров, жительница штата Огайо 400 раз обращалась в 911 «ради собственного развлечения». Сотрудники экстренных служб приезжали на вызовы и возили женщину в больницу по разным поводам. Так, однажды она вела себя так, будто не могла стоять и притворялась инвалидом.

В медучреждении американке не раз сообщали, что у нее нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем.

Такое поведение привело к реальным проблемам. Так, из-за вызова жительницы Огайо пожарная бригада не была укомплектована должным образом в тот момент, когда нужно было выехать на пожар.

В другом случае медикам не удалось спасти мужчину, который действительно нуждался в помощи, так как они отреагировали на вызов женщины.

При этом сама американка имитировала психическое расстройство после того, как правоохранители обратили внимание на ситуацию. Женщина признала себя виновной.

Ранее россиянка «заминировала» аэропорт Владивостока, чтобы ее знакомый не улетел в командировку.

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