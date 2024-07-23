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В РБ призвали вести ряд уроков в школах только на белорусском языке

В РБ предложили преподавать историю и географию в школах на белорусском языке

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Depositphotos

Все школы в Белоруссии должны начать преподавать историю страны, а также обществознание и географию на белорусском языке. Об этом пишет издание «Наша Нива» со ссылкой на члена парламента республики Игоря Марзалюка.

По словам законодателя, он выступает «за настоящее двуязычие». Но в то же время депутат считает необходимым «сохранить белорусский язык».

Как сказал Марзалюк, в стране должны быть некие «символические поля». Речь идет о тех или иных видах деятельности, при осуществлении которых общению на белорусском языке надо отдавать приоритет.

В том числе это касается уроков истории Белоруссии, обществознания и географии. Парламентарий подчеркнул, что в случае реализации данной инициативы изменения необходимо будет распространить даже на русскоязычные школы.

15 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал не брать в школы детей, не знающих русского языка на достаточном для обучения уровне. Он подчеркнул, что эта инициатива является вынужденной мерой. Если ее не реализовать, мигрантам будет сложно привить уважение к русской культуре.

Ранее в РФ зафиксировали рост числа мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку.

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