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Школьница получила травму в горах Северной Осетии во время похода

В Северной Осетии эвакуировали девушку, которая получила травму в горах

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Pexels

Спасатели Северной Осетии эвакуировали 16-летнюю туристку, которая не смогла двигаться вперед с группой путешественников в горах из-за травмы. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Девушка отправилась в поход в группе из девяти человек, из них семеро были детьми. Компания отправилась на гору Малый Архон, но школьница получила травму и не смогла идти дальше, поэтому на место вызвали спасателей. О состоянии девушки и характере повреждения не сообщают.

В результате специалисты спустили подростка к реке Саджилдон и транспортировали к селу Харисджин.

«Остальные участники похода также возвращаются в сопровождении спасателей», – поделились в ведомстве.

До этого в Северной Осетии спасатели искали 12 пропавших туристов, которые зарегистрировались в МЧС, но два дня не давали о себе знать. Выяснилось, что дети вместе с педагогами заблудились.

В результате их спасли сотрудники МЧС. По данным ведомства, участники похода чувствуют себя хорошо.

Ранее в Нижневартовске рабочий заблудился и сутки бродил по лесу.

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