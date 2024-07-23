В подмосковном кластере «Сенеж» стартовал фестиваль новых медиа

В настоящее время против России ведется информационная война, и сейчас важно воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за страну и формировать образ будущего. Об этом, обращаясь к участникам стартовавшего в Подмосковье фестиваля новых медиа, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко отметил, что организовавшая фестиваль «Мастерская новых медиа» — это почти 1 тыс. выпускников из 88 регионов страны, а «самое главное — это тысячи успешных проектов».

«И это все зона, в которой то, что вы делаете, невероятно важно для каждого из вас, потому что это возможность внести свой вклад в победу, в преодоление вызова», — заявил Сергей Кириенко.

На фестивале, который проходит в подмосковном кластере «Сенеж», собрались медиаменеджеры, журналисты, создатели контента, блогеры, пресс-секретари, продюсеры и режиссеры из разных регионов России из других государств.

В фестивале принимают участие около 400 выпускников программы для медиатехнологов «Мастерской новых медиа», которые создают полезный для страны контент и проекты. Они обсудят стоящие перед медиа вызовы, прокачают навыки в создании контента и встретятся с известными медиаменеджерами, блогерами-миллионниками, политическими и культурными деятелями.

По мнению ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, участникам медиарынка «нужно объединяться еще активнее, становиться еще крепче и формировать новые смыслы, новые подходы к ценностям».