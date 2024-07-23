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Мэр Воркуты Шапошников вернулся с СВО домой

Мэр Воркуты Шапошников заявил, что он вернулся с СВО, отдав долг Родине

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Ярослав Шапошников/VK

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников вернулся в республику Коми после службы по контракту в зоне специальной военной операции. Об этом он сам написал в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, отдав долг Родине», — сообщил глава городского округа.

Шапошников рассказал, что хочет на некоторое время уехать в отпуск, чтобы «повидаться с родителями и просто выспаться».

Он поблагодарил жителей за поддержку и отметил, что «впереди много работы».

28 марта 2023 года Ярослав Шапошников сообщил, что подписал контракт на службу в российской армии и отправится в зону специальной военной операции. По его словам, вместе с ним на службу отправились еще пять коллег.

Днем позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал решение мэра Воркуты отправиться служить в зону специальной военной операции по контракту «заслуживающим восхищения».

В октябре 2023 года стало известно, что Шапошников возглавит добровольческий отряд «Печора» из уроженцев Коми в составе добровольческого казачьего корпуса. Свой выбор он объяснил тем, что является «родовым казаком».

Ранее мэр Воркуты высказал мнение, что 10% добровольцев идут на СВО из-за того, что «их пилят жены».

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