Врач раскрыла, может ли сливочное масло спровоцировать развитие диабета

Врач-диетолог Лидия Ионова в эфире «Радио 1» прокомментировала исследование американских ученых, согласно которому сливочное масло повышает уровень плохого холестерина в крови, приводя тем самым к диабету и инсульту. По словам специалиста, дело не в одном конкретном продукте, а в структуре питания в целом, однако полезного в сливочном масле действительно немного.

«Дело не в маленьком кусочке масла, а в насыщенных жирах, которые есть в сливочном масле. Они суммарно играют большую роль. А структура растительных масел (подсолнечное, оливковое, ореховое) другая: там полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и Омега 6. Они действуют на наше тело иначе», — объяснила эксперт.

При этом она отметила, что в ряде случаев употребление сливочного масла в умеренных количествах необходимо, к примеру, беременным женщинам.

Диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко до этого рассказала, как снизить уровень плохого холестерина в организме. По ее словам, необходим сбалансированный рацион питания, в котором будет достаточное количество белка.

Помимо этого, она советует трансформировать качество и количество жиров, которые потребляет организм, от насыщенных к полиненасыщенным или малонасыщенным. Например, заменять сливочное масло на растительное. Кроме того, важно потреблять клетчатку и соблюдать питьевой режим.

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