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Российский младшеклассник задавил на квадроцикле пятилетнего ребенка

В Кызыле девятилетний мальчик на квадроцикле наехал на пятилетнего ребенка

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МВД РФ по Республике Тыва

В Кызыле развлечения малолетнего местного жителя закончились несчастным случаем: девятилетний мальчик на квадроцикле наехал на дошкольника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Тыва.

Инцидент произошел 22 июля у дома 38 по улице Лиловая. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что девятилетний школьник, управляя квадроциклом, задавил пятилетнего мальчика, который играл на улице рядом с домом.

Инспекторы выяснили, что транспортное средство принадлежит матери несовершеннолетнего нарушителя — женщина приобрела его через популярный интернет-сервис за 50 тысяч рублей.

В отношении родительницы составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына. Также правоохранители инициировали административное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» КоАП РФ. Полицейские изъяли квадроцикл и поместили его на специальную стоянку.

Ранее в Тюмени мужчина на квадроцикле сбил женщину и ребенка, гулявших по городу.

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