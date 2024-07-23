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Неизвестный мужчина с ножом кидался на детей и взрослых в Калуге

В Калуге заметили мужчину с ножом, нападающего на детей и взрослых

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Global Look Press

В Калуге заметили неадекватного мужчину, вооруженного ножом. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

По информации Telegram-канала, неизвестного с ножом заметили 23 июля возле магазина «Ягодка», который расположен в микрорайоне Сукремль Людиново. По словам очевидцев, неадекватный мужчина бросался на детей и взрослых. Причина его поведения не уточняется.

Сообщается, что агрессор был одет в серую футболку и черные штаны. На голове у неизвестного были круглые темные очки. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого сахалинец, находившийся в розыске, устроил дебош в больнице и попался полиции. Он оказался в медицинском учреждении в качестве пациента и внезапно стал неадекватно себя вести, угрожая окружающим. В ситуацию вмешались силовики, которые задержали дебошира. При проверке оказалось, что он находится в оперативном розыске.

Ранее вооруженный мужчина пытался проникнуть в здание суда в Зеленодольске.

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