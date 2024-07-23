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Новак рассказал об обстановке на НПЗ в Туапсе после атаки украинского дрона

Новак: НПЗ в Туапсе продолжает работать после атаки украинского беспилотника

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Thomas Peter/Reuters

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Туапсе, расположенном в Краснодарском крае, продолжает работать после атаки украинского дрона. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Заместитель главы кабинета министров 23 июля принял участие в заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. В кулуарах встречи он ответил на вопросы журналистов, в том числе рассказав о ситуации на Туапсинском НПЗ.

«Он продолжает работать», — сказал Новак.

Краснодарский край подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рано утром 22 июля. Сработавшие в регионе системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон, но его обломки упали на землю. В результате НПЗ в городе Туапсе получил повреждения.

Более того, на объекте начался пожар. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Всего к ликвидации пламени были привлечены 91 сотрудник экстренных служб и 31 единица техники. Специалистам удалось оперативно потушить пожар, благодаря чему никто не пострадал.

Ранее украинский дрон атаковал паром в одном из портов Краснодарского края.

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