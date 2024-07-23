В Подмосковье прошел турнир по шахматам

Более 300 опытных шахматистов и любителей приняли участие в стартовом турнире в рамках Кубка Сергея Карякина в Королева, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Перед началом турнира чемпион мира по блицу и рапиду, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин пожелал всем участникам удачи и красивых партий.

Турнир прошел 21 июля в центральном парке городского округа Королев.

​Перед церемонией открытия Сергей Карякин и чемпион Европы, международный гроссмейстер Владимир Поткин провели сеанс одновременной игры.

Первое место среди девушек заняла москвичка Валентина Якунина.

​В соревнованиях среди мальчиков и девочек 2015 г. р. и моложе победил подмосковный шахматист Илья Мальченко.

​В турнире шахматистов 2009–2011 гг. рождения победу одержал Арман Сукиасян из Калужской области.

​Второй этап турнира состоится 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Елочки».

Впервые Кубок Сергея Карякина прошел в Подмосковье в 2022 году и собрал более ста участников. Турнир стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор».