В администрации парка «Патриот» происходит изъятие документов

Военные следователи изымают документы в администрации военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Военные следователи сейчас проводят следственные действия в парке «Патриот». Изымаются интересующие их документы», — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, действия следователей могут быть связаны с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в получении крупной взятки. Он был одним из тех, кто курировал строительство паркового комплекса. По данным канала, в парк прибыли несколько автомобилей с оперативными работниками.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина по делу о получении взяток в особо крупном размере. Следствие считает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее замминистра Иванов просил о переводе под домашний арест как участника боевых действий.